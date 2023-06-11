​Джеррард получил предложение из Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии настроены сделать из местной футбольной лиги лигу звёзд. Полгода назад в «Аль-Наср» отправился Криштиану Роналду, теперь «Аль-Иттихад» подписал Карима Бензема. Продолжение следует.

Между тем, «Аль-Иттифак» сделал предложение Стивену Джеррарду. В клубе хотят, чтобы 43-летний специалист принял команду в обозримом будущем. Как сообщает ESPN, в настоящий момент Джеррард рассматривает предложение.

«Аль-Иттифак» финишировал на седьмом месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, что Стивен Джеррард находится без работы с октября после ухода из «Астон Виллы».