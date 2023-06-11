Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Джеррард получил предложение из Саудовской Аравии

11 Июня 2023 • 17:39 Комментировать

В Саудовской Аравии настроены сделать из местной футбольной лиги лигу звёзд. Полгода назад в «Аль-Наср» отправился Криштиану Роналду, теперь «Аль-Иттихад» подписал Карима Бензема. Продолжение следует.

Между тем, «Аль-Иттифак» сделал предложение Стивену Джеррарду. В клубе хотят, чтобы 43-летний специалист принял команду в обозримом будущем. Как сообщает ESPN, в настоящий момент Джеррард рассматривает предложение.

«Аль-Иттифак» финишировал на седьмом месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, что Стивен Джеррард находится без работы с октября после ухода из «Астон Виллы».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
17:46 · Франция. Лига 1
​Неймару предлагают огромную зарплату в Саудовской Аравии – названа сумма
17:39 · Саудовская Аравия
​Джеррард получил предложение из Саудовской Аравии
16:41 · Франция. Лига 1
​Саудовский клуб начал переговоры по Неймару
09:48 · Италия. Серия А
Погба может уехать к Роналду
02:30 · Испания. Ла Лига
Модрич становится всё ближе к уходу из «Реала»
10 Июня
22:30 · Испания. Ла Лига
​Журналист сообщил о варианте Модрича в Саудовской Аравии
21:40 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Хиляль» не делал предложения Салаху
21:27 · Франция. Лига 1
​У Икарди есть вариант в Саудовской Аравии – назван клуб
18:13 · Италия. Серия А
​Фанаты «Аль-Хиляля» против назначения Аллегри
14:54 · Италия. Серия А
Аллегри готов отказать клубам из Саудовской Аравии 2
14:42 · Италия. Серия А
Агент Аллегри: «Предложение из Саудовской Аравии? Массимилиано останется в «Ювентусе»
13:44 · Италия. Серия А
Клуб из Саудовской Аравии готов утроить нынешнюю зарплату Аллегри
12:13 · Франция. Лига 1
Неймар может продолжить карьеру за пределами Европы
11:01 · Германия. Бундеслига
Мане является трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии
10:57 · Англия. Премьер-лига
Моутинью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Все новости