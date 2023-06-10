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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Луческу отказал клубу Роналду - румынский тренер не любит жару

10 Июня 2023 • 02:39 Комментировать

Румынский специалист Мирча Луческу не стал принимать приглашение от клуба, за который выступает португальская суперзвезда Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что арабы сделали предложение Луческу, но тот, подумав, поблагодарил - и отказался.

Тем не менее, свою работу с киевским «Динамо» он прервет в любом случае, контракт истекает, и продлевать его не будут. Руководство «Аль-Насра» продолжает свои поиски.

Ранее Луческу не работал в экзотических чемпионатах, если не считать сотрудничество с турецкими клубами, а также со сборной Турции. С киевским клубом он работает с 2020 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу Аль-Наср
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