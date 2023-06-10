​Луческу отказал клубу Роналду - румынский тренер не любит жару

Румынский специалист Мирча Луческу не стал принимать приглашение от клуба, за который выступает португальская суперзвезда Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что арабы сделали предложение Луческу, но тот, подумав, поблагодарил - и отказался.

Тем не менее, свою работу с киевским «Динамо» он прервет в любом случае, контракт истекает, и продлевать его не будут. Руководство «Аль-Насра» продолжает свои поиски.

Ранее Луческу не работал в экзотических чемпионатах, если не считать сотрудничество с турецкими клубами, а также со сборной Турции. С киевским клубом он работает с 2020 года.