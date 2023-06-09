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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Я мусульманин» - Бензема пояснил, почему выбрал Саудовскую Аравию

09 Июня 2023 • 03:47 Комментировать

Французский нападающий Карим Бензема, перешедший в «Аль-Иттихад», пояснил, что важную роль в этом сыграли его религиозные убеждения. Бензема напомнил о том, что он - мусульманин, а следовательно, хочет жить в соответствующем окружении.

- Я мусульманин, и я перебрался сюда потому что хочу жить ближе. Я начну тут новую жизнь. Мекка близко, а для меня это важно. Мы обсуждали это в семье, и все пришли к выводу, что Саудовская Аравия - это наша страна, - цитирует слова Бензема итальянское новостное агентство ITASportPress.

Что ж, французский игрок решил, что ли, отмыть свои былые грехи и почаще молиться?

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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