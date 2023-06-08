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Саудовская Аравия. Премьер-лига

62 тысячи болельщиков собрались на презентации Бензема в «Аль-Иттихаде»

08 Июня 2023 • 22:32 Комментировать

62 тысячи болельщиков собрались на стадионе «Аль-Иттихада» на презентации французского форварда Карима Бензема.

Во время презентации форвард продемонстрировал «Золотой мяч», обладателем которого он стал в прошлом году.

Напомним, что Бензема покинул мадридский «Реал» по окончании сезона и подписал соглашение с клубом из Саудовской Аравии до 30 июня 2026 года. По данным СМИ, за это время он должен получить 200 миллионов евро.

«Аль-Иттихад» стал победителем чемпионата Саудовской Аравии сезона-2022/23, опередив «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, на пять очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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