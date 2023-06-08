62 тысячи болельщиков собрались на презентации Бензема в «Аль-Иттихаде»

62 тысячи болельщиков собрались на стадионе «Аль-Иттихада» на презентации французского форварда Карима Бензема.

Во время презентации форвард продемонстрировал «Золотой мяч», обладателем которого он стал в прошлом году.

Напомним, что Бензема покинул мадридский «Реал» по окончании сезона и подписал соглашение с клубом из Саудовской Аравии до 30 июня 2026 года. По данным СМИ, за это время он должен получить 200 миллионов евро.

«Аль-Иттихад» стал победителем чемпионата Саудовской Аравии сезона-2022/23, опередив «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, на пять очков.