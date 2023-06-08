Бензема: «Хочу, чтобы болельщики выдели себя во мне. Я собираюсь оставить наследие в «Аль-Иттихаде»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал, какие цели хочет достичь в своём новом клубе.

Форвард отметил, что настроен очень амбициозно, и хотел бы сотворить что-то грандиозное, так как это важно для него, страны и клуба.

«Я собираюсь оставить наследие в «Аль-Иттихаде», потому что очень люблю футбол. Поэтому, готов показать болельщикам клуба все свои самые лучшие качества. Я покажу в Саудовской Аравии все то, что я делал в Европе», - приводит слова француза пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Напомним, что контракт Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 30 июня 2026 года.