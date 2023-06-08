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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду зовёт всех звёзд в Саудовскую Аравию

08 Июня 2023 • 16:26 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова высказался по поводу перспектив саудовского футбола.

«Я знал, что моя поездка в Саудовскую Аравию откроет этот ящик, и я не ошибся. Уверен, что через пару-тройку лет эта лига станет одной самых важных. Бензема уже переехал сюда, и я на 1000% уверен, что многие игроки тоже окажутся здесь. Пускай все звёзды едут в Саудовскую Аравию. Нам нужна конференция», - слова Роналду приводит Goal.

Напомним, что Карим Бензема перешёл в «Аль-Иттихад». Именно этот клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне 2022/2023, а «Аль-Наср» с Роналду финишировал вторым.

Добавим, что в Саудовской Аравии ожидали увидеть Лионеля Месси, однако он сделал выбор в пользу «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Аль-Иттихад
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