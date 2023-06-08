Роналду рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

Звездный нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср», заявил, что после завершения карьеры может стать владельцем клуба.

«Я много инвестирую в Испанию, очень привязан к этой стране. У меня там есть дом, хочу в будущем жить там. Кстати, не исключаю покупку футбольного клуба после окончания карьеры. Хочу попробовать себя в качестве владельца команды», - передает слова 38-летнего форварда Relevo.

Ранее Роналду рассказал, что планирует играть еще два-три года.

В «Аль-Наср» нападающий перебрался в январе 2023 года. В минувшем сезоне Криштиану провел 19 поединков за саудовскую команду, записав на свой счет 14 голов и два ассиста.