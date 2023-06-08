Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

08 Июня 2023 • 12:01 Комментировать (2)

Звездный нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср», заявил, что после завершения карьеры может стать владельцем клуба.

«Я много инвестирую в Испанию, очень привязан к этой стране. У меня там есть дом, хочу в будущем жить там. Кстати, не исключаю покупку футбольного клуба после окончания карьеры. Хочу попробовать себя в качестве владельца команды», - передает слова 38-летнего форварда Relevo.

Ранее Роналду рассказал, что планирует играть еще два-три года.

В «Аль-Наср» нападающий перебрался в январе 2023 года. В минувшем сезоне Криштиану провел 19 поединков за саудовскую команду, записав на свой счет 14 голов и два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
08 Июня 2023 в 12:14
Ты не владелец даже своих 🥚🥚.. Поймать их не можешь на публике... Какие команды после этого?... А-ха-ха-ха..
ингерман
08 Июня 2023 в 12:09
ай.. и эта нормуль! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» Джидда проявляет серьёзный интерес к Марезу 1
11:32 · Саудовская Аравия
Роналду не попал в число 11 лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии 2
08:49 · Украина. Премьер-лига
Клуб Роналду хочет подписать Луческу
07 Июня
22:08 · Саудовская Аравия
Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру
21:08 · Испания. Ла Лига
Роналду: «Я знал, что Бензема приедет в Саудовскую Аравию»
21:01 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» не будет делать Месси финальное предложение – в клубе смирились с решением игрока
20:51 · Испания. Ла Лига
Роналду: «Реал» продолжит выигрывать Лигу чемпионов в будущем» 3
20:42 · Испания. Ла Лига
Когда Месси проведёт ближайший матч за новый клуб в чемпионате
16:24 · Англия. Премьер-лига
Канте прошёл обследование перед трансфером в «Аль-Иттихад» 1
15:51 · Саудовская Аравия
Игрок «Аль-Насра» рассказал, какой Роналду в работе 1
12:24 · Испания. Ла Лига
Известный испанский нападающий может переехать в Саудовскую Аравию
12:15 · Саудовская Аравия
Клуб Роналду предлагает работу Зидану 1
10:46 · Англия. Премьер-лига
Источник: Канте — игрок «Аль-Иттихада» слухи
10:27 · Англия. Премьер-лига
Ещё один топовый форвард может уехать в Саудовскую Аравию слухи
10:19 · Испания. Ла Лига
Месси исключил вариант с переездом в Саудовскую Аравию слухи
Все новости