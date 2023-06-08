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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду не попал в число 11 лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии

08 Июня 2023 • 11:32 Комментировать (2)

Пресс-служба чемпионата Саудовской Аравии представила символическую сборную минувшего сезона. Примечательно, что в число 11 лучших футболистов не был включен нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Вратарь: Гроэ («Аль-Иттихад»);

Защитники: Конан («Аль-Наср»), Шарахили («Аль-Иттихад»), Хегази («Аль-Иттихад»), Аль-Олайян («Аль-Иттихад»);

Полузащитники: Густаво («Аль-Наср»), Ромариньо («Аль-Иттихад»), Гамарра («Аль-Таавун»);

Нападающие: Аль-Брейкан («Аль-Фатех»), Игало («Аль-Хилаль»), Батна («Аль-Фатех»).

Роналду провел в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 16 матчей, забил 14 голов и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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ингерман
08 Июня 2023 в 12:08
ай.. ха-ха-ха! дышовый тролленг от местнай бумагамараки.. ты ошипся дундук - кришти - лючий воротарь-мотала.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
08 Июня 2023 в 12:00
И 200 лямов не помогли... Не попал, но целил.. Не снайпер... Балласт.. Хе..
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