Роналду не попал в число 11 лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии

Пресс-служба чемпионата Саудовской Аравии представила символическую сборную минувшего сезона. Примечательно, что в число 11 лучших футболистов не был включен нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Вратарь: Гроэ («Аль-Иттихад»);
Защитники: Конан («Аль-Наср»), Шарахили («Аль-Иттихад»), Хегази («Аль-Иттихад»), Аль-Олайян («Аль-Иттихад»);
Полузащитники: Густаво («Аль-Наср»), Ромариньо («Аль-Иттихад»), Гамарра («Аль-Таавун»);
Нападающие: Аль-Брейкан («Аль-Фатех»), Игало («Аль-Хилаль»), Батна («Аль-Фатех»).
Роналду провел в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 16 матчей, забил 14 голов и сделал два ассиста.
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