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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

07 Июня 2023 • 22:08 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Фатех
окончен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

Португалец перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в начале текущего года. Действующий контракт 38-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Моё будущее? Я бы хотел играть в футбол ещё два или три года», – заявил в интервью Relevo звёздный игрок.

Криштиану Роналду провёл 19 матчей за «Аль-Наср» с момента своего прихода, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Напомним, что в первой половине завершившегося сезона нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контракт в ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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