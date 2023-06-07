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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Игрок «Аль-Насра» рассказал, какой Роналду в работе

07 Июня 2023 • 15:51 Комментировать

Футболист «Аль-Насра» Абдулрахман Гариб высказался о своём звёздном одноклубнике – о Криштиану Роналду.

«Роналду очень серьёзен. Он злится, даже когда проигрывает на тренировках, хотя выиграл множество трофеев и личных титулов. Это не говоря уже о том, что он приходит на тренировки намного раньше остальных.

Я получаю поддержку от Роналду. Это помогает мне тренироваться с большим энтузиазмом. Я тренируюсь рядом с Криштиану Роналду, как можно не быть взволнованным?» - сказал Гариб, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

Только один игрок «Манчестер Юнайтед» хуже Роналду – оценки Goal

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Абдулрахман Гариб
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