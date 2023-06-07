Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Клуб Роналду предлагает работу Зидану

07 Июня 2023 • 12:15 Комментировать

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может получить работу в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Алмейда, в услугах французского специалиста заинтересован «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду.

По сведениям источника, саудовский клуб подготовил предложение для «Зизу». «Аль-Наср» готов платить Зинедину 50 миллионов евро за сезон.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии команда Роналду финишировала на втором месте. Обладателем золотых наград стал «Аль-Иттихад».

Роналду может сменить клуб

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Зинедин Зидан Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
12:24 · Испания. Ла Лига
Известный испанский нападающий может переехать в Саудовскую Аравию
12:15 · Саудовская Аравия
Клуб Роналду предлагает работу Зидану
10:46 · Англия. Премьер-лига
Источник: Канте — игрок «Аль-Иттихада» слухи
10:27 · Англия. Премьер-лига
Ещё один топовый форвард может уехать в Саудовскую Аравию слухи
10:19 · Испания. Ла Лига
Месси исключил вариант с переездом в Саудовскую Аравию слухи
09:54 · Испания. Ла Лига
В семье Месси раздор: Лионель и его жена разошлись в выборе нового клуба
07:51 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду подпишет нападающего из АПЛ
06:34 · Франция. Лига 1
Алексиса Санчеса также приглашают в Саудовскую Аравию 1
06 Июня
23:39 · Англия. Премьер-лига
Канте перейдёт в «Аль-Иттихад» 5
22:56 · Англия. Премьер-лига
Заха получил грандиозное предложение от «Аль-Насра»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа заинтересовал клуб из Саудовской Аравии
22:40 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал переход Бензема в «Аль-Иттихад»
22:17 · Испания. Ла Лига
Месси хочет определиться с новым клубом до понедельника 1 слухи
22:06 · Саудовская Аравия
Бензема – о чемпионате Саудовской Аравии: «Роналду уже выступает здесь – это говорит о многом»
21:50 · Англия. Премьер-лига
Заха не перейдёт в Саудовскую Аравию слухи
Все новости