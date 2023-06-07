Клуб Роналду предлагает работу Зидану

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может получить работу в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Алмейда, в услугах французского специалиста заинтересован «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду.

По сведениям источника, саудовский клуб подготовил предложение для «Зизу». «Аль-Наср» готов платить Зинедину 50 миллионов евро за сезон.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии команда Роналду финишировала на втором месте. Обладателем золотых наград стал «Аль-Иттихад».

Роналду может сменить клуб