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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В Саудовской Аравии решили приватизировать клубы

05 Июня 2023 • 16:02 Комментировать

Наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, запустил проект по развитию футбола в стране. В рамках проекта предполагается приватизация клубов, то есть их переход в частную собственность из государственной.

Благодаря реализации проекта саудовцы надеются вывести свою лигу в десятку лучших на планете Земля.

Стоит напомнить, что в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду. В ближайшее время перебраться в эту страну может и Карим Бензема. Ожидается, что он усилит «Аль-Иттихад». С «Аль-Хилялем» связывали Лионеля Месси, хотя игрок предпочитает вернуться в «Барселону», о чём рассказал его отец.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Аль-Иттихад аль-хиляль Саудовская Аравия
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