В Саудовской Аравии решили приватизировать клубы

Наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, запустил проект по развитию футбола в стране. В рамках проекта предполагается приватизация клубов, то есть их переход в частную собственность из государственной.

Благодаря реализации проекта саудовцы надеются вывести свою лигу в десятку лучших на планете Земля.

Стоит напомнить, что в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду. В ближайшее время перебраться в эту страну может и Карим Бензема. Ожидается, что он усилит «Аль-Иттихад». С «Аль-Хилялем» связывали Лионеля Месси, хотя игрок предпочитает вернуться в «Барселону», о чём рассказал его отец.