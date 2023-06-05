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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема подписал контракт с новым клубом

05 Июня 2023 • 13:03 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, новым местом работы 35-летнего француза стал «Аль-Иттихад».

Бензема перешел в новый клуб на правах свободного агента. Стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до лета 2025 года.

В минувшем сезоне «Аль-Иттихад» стал чемпионом Саудовской Аравии.

Карим выступал за «Реал» с 2009 года. В минувшем сезоне испанской Ла Лиги нападающий провел 24 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Замена Бензема: «Реал» нашёл нового центрального нападающего

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