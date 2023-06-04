Роналду сыграл в падел

Звёздный форвард Криштиану Роналду после завершения сезона отправился в Сингапур. Там нападающий «Аль-Насра» продвигает благотворительные инициативы своего друга-миллиардера Питера Лима.

В Сингапуре Роналду пообщался с детьми, а также сыграл в падел. Речь идёт об одной из разновидностей тенниса. Криштиану показал, что может хорошо обращаться не только с мячом, но и с ракеткой.

С начала 2023 года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В местной лиге португалец провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал два голевых паса. «Аль-Наср» завершил чемпионат на второй строчке.

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