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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Больше, чем игрок: Роналду утверждает трансферы в «Аль-Насре» слухи

03 Июня 2023 • 17:41 Комментировать (1)

С начала 2023 года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Как сообщает испанское издание AS, в своём нынешнем клубе 38-летний португалец имеет широкие полномочия, которые выходят за стандартные рамки.

Так, «Аль-Наср» дал Роналду право давать советы и комментарии по трансферной политике клуба. Более того, мнение Криштиану является решающим, когда речь идёт о подписании того или иного футболиста. Дело в том, что руководители «Аль-Насра» хотят окружить португальца игроками, которые ему нравятся.

Напомним, что «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Роналду в 16 матчах лиги забил 14 голов и отдал два голевых паса.

Месси и Роналду могут встретиться на поле

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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ингерман
03 Июня 2023 в 18:02
ай антересна а шмеци каки права дадуть.. 🐪 А-ха-ха-ха! )))
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