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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оценил роль генетики в карьере футболиста

02 Июня 2023 • 08:47 Комментировать

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о роли генетики в профессиональном футболе.

«Я играю на высочайшем уровне уже 20 лет. Это не случайность. Генетика? Безусловно, генетика важна, однако есть и другие факторы, которые не менее важны. Чтобы добиваться максимального результата, нужно находиться в своей наилучшей форме», - передает слова 38-летнего португальского нападающего пресс-служба саудовской лиги.

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в январе нынешнего года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец забил 14 голов (пять – с пенальти) в 16 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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