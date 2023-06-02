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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Для меня это было странно»: Роналду рассказал о специфике выступлений в Саудовской Аравии

02 Июня 2023 • 08:34 Комментировать

38-летний нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», рассказал о специфике выступлений в Саудовской Аравии.

«Всегда бывают какие-то трудности, они есть как здесь, так и в Европе. В Европе мы зачастую тренировались с утра, а в Саудовской Аравии занимаемся днем или даже вечером. Когда начинался Рамадан, мы порой выходили на тренировку в 22 часа. Для меня это было странно. Это совершенно разные переживания и нагрузки», - цитирует португальского форварда Record.

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 16 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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