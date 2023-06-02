Роналду дал обещание болельщикам из Саудовской Аравии

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к болельщикам из Саудовской Аравии.

«Огромная благодарность болельщикам за то, что поддерживаете меня не только во время матчей, но и за пределами стадиона. Я буду частью вашей культуры, буду продолжать радовать своей игрой и выигрывать титулы. Сделаю все возможное, пока нахожусь здесь», - передает слова нападающего издание Record.

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в начале января нынешнего года, подписав контракт до 2025 года. Оклад Криштиану составляет 200 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел 16 поединков, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и две результативные передачи.