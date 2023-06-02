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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду объяснил, почему завершил сезон без трофеев

02 Июня 2023 • 08:19 Комментировать (2)

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о сезоне своей команды. Клуб завершил кампанию без трофеев.

«Иногда все складывается не так, как вам хочется. В такие моменты нужно проявлять терпение и настойчивость. Бывает, что для достижения целей требуется время. Если верить, то все возможно.

Я рассчитывал выиграть что-то в этом сезоне, но не получилось. Но я настроен позитивно и уверен, что все изменится в лучшую строну. Нужно верить и работать», - приводит слова португальца пресс-служба лиги.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в начале 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии нападающий провел 16 матчей, забил 14 голов и отдал два ассиста.

Роналду установил личный антирекорд

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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One Live
02 Июня 2023 в 08:50
Сезон провален! Скандалы, расследования и ноль трофеев!
Хороший контракт все компенсирует!
Надо уже расслабиться и получать удовольствие от жизни!
Можно на Кипре купить клуб и заявиться за него)))
Манчестерский Иппатий
02 Июня 2023 в 08:42
Оттанцевался наш танцор... Пора во все винить...я..ца
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