В саудовском клубе демонстративно отказались праздновать возвращение в высшую лигу

Саудовский клуб «Аль-Али» выиграл чемпионат второй саудовской лиги и добыл путевку в СПЛ - Саудовскую профессиональную лигу, туда, где играет Криштиану Роналду. Однако после оформления путевки наверх футболисты клуба, хотя и собрались на командное фото с трофеем, выглядели опечаленным и демонстративно отодвинули кубок подальше от себя. А после фотосессии буквально разбежались.

Причина такого поведения стала известна после - оказывается, руководство клуба, да и сами игроки также, сочли, что праздновать возвращение в высшую лигу после позора вылета - дело постыдное. Год назад «Аль-Али» провел провальную кампанию, выиграв лишь шесть из 30 матчей сезона, опустившись вниз.

И потому возвращение не стало поводом для радости - а лишь искупило вину годичной давности.