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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В саудовском клубе демонстративно отказались праздновать возвращение в высшую лигу

02 Июня 2023 • 05:11 Комментировать

Саудовский клуб «Аль-Али» выиграл чемпионат второй саудовской лиги и добыл путевку в СПЛ - Саудовскую профессиональную лигу, туда, где играет Криштиану Роналду. Однако после оформления путевки наверх футболисты клуба, хотя и собрались на командное фото с трофеем, выглядели опечаленным и демонстративно отодвинули кубок подальше от себя. А после фотосессии буквально разбежались.

Причина такого поведения стала известна после - оказывается, руководство клуба, да и сами игроки также, сочли, что праздновать возвращение в высшую лигу после позора вылета - дело постыдное. Год назад «Аль-Али» провел провальную кампанию, выиграв лишь шесть из 30 матчей сезона, опустившись вниз.

И потому возвращение не стало поводом для радости - а лишь искупило вину годичной давности. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Али
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