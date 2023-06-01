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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «В течение пяти лет чемпионат Саудовской Аравии войдёт в пятёрку сильнейших лиг мира»

01 Июня 2023 • 21:08 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

«Мне кажется, что если лига продолжит развивать ту стратегию, которую она выбрала, то в течение пяти лет местный чемпионат войдет в пятерку сильнейших лиг мира», — сказал Роналду в интервью пресс-службе чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, 38-летний португалец пополнил состав «Аль-Насра» прошлой зимой. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 19 матчах за саудовский клуб, в которых забил 14 мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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