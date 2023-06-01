Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём будущем в клубе.

В интервью пресс-службе чемпионата Саудовской Аравии Роналду заявил, что счастлив играть в этой лиге. Футболист признался, что останется в «Аль-Насре» на следующий год. При этом португалец отметил, что у него были немного другие ожидания перед приходом в клуб, но не всегда все идет по плану.

Напомним, 38-летний Роналду пополнил состав «Аль-Насра» минувшей зимой. В текущем сезоне футболист забил 14 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах за саудовский клуб. Трудовой договор игрока с командой рассчитан до 2025 года.