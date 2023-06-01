Роналду вспомнил «один из лучших моментов в футбольной жизни»

Нападающий Криштиану Роналду вспомнил о своей презентации в качестве футболиста «Аль-Насра».

«Я помню свой первый день здесь. Я немного нервничал, как и следовало ожидать. Стадион был переполнен, я был с семьёй… совсем другая атмосфера. Сейчас всё иначе – я более расслаблен и адаптирован.

День моей презентации был замечательным. Это был особенный день не только для меня и моей семьи, но и для болельщиков. Это был один из лучших моментов в моей футбольной жизни. Такие презентации всегда остаются в памяти», - сказал Роналду, чьи слова приводит Leonino.

Отметим, что действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до средины 2025 года.