Талиска расцвёл без Криштиану Роналду: дубль бразильца гарантировал победу «Аль-Насру»

«Аль-Наср» и «Аль-Фатех» схлестнулись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 30-го тура состоялся 31 мая в городе Эр-Рияд.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду потерял все шансы стать чемпионом в прошлом туре, поэтому на последнюю игру клуб «потерял» самого Криштиану Роналду. Португалец и прошлый-то матч не доиграл, заменившись с микротравмой, а на 30-й тур он не появился даже в заявке. Объясняется это просто: «Аль-Наср» в игре с «Аль-Фатехом» был напрочь лишён мотивации. Любой результат оставлял команду Криштиану Роналду на втором месте.

Однако и без КриРо было кому играть. Главным действующим лицом стал Талиска, помогали которому по флангам бравые Гариб и Конан. Такая схема сработала очень быстро: уже на четвёртой минуте Аль-Алива с правого фланга вырезал передачу на Талиску, бразилец же опередил голкипера и пробил уже по пустым воротам – 1:0. Очень резвое начало матча.

Затем для пущей уверенности разрядил свою пушку Луис Густаво, пальнувший метров с 18. Чуть выше створа пролетел мяч, но зрители вздрогнули. «Аль-Наср» знатно осадил соперника и успокоился. Игра шла под контролем хозяев, однако те вперёд не рвались особо. Берегли силы для резвой атаки на 45-й минуте, решили добить соперника в «раздевалку».

Теперь Конан загрузил мяч на Талиску с левого края, бразилец принял мяч на грудь, а вторым касанием пробил мимо голкипера. И уже успели футболисты «Аль-Насра» гол отпраздновать, когда рефери углядел малюсенький офсайд у Талиски. Гол в итоге не засчитали. Активнейший Андерсон не отогнал от себя мысли о дубле. Уже после перерыва приложился он со штрафного, назначенного в 30 метрах от ворот. Очень сильно был пущен мяч, пролетевший чуть выше «девятки».

В середине второго тайма активный бразилец был вознаграждён. Конан покатил на Гариба, а тот разрезающей передачей ускорил Талиску, который вышел на голкипера и точно пробил в дальний угол – 2:0. Отличный матч без Криштиану Роналду проводил Андерсон, получивший роль первой скрипки, аккумулировал всю опасность своей команды. Через пять минут бразилец помог и Марану. Луис Густаво отобрал мяч на фланге и прострелил, Талиска пробил в голкипера, а на добивании сработал Мохаммад – 3:0.

Крупной победой закрыл сезон «Аль-Наср», показав, что хорошо себя чувствует и без Криштиану Роналду. Разгромных побед ведь не было больше месяца, а КриРо во всех этих матчах принимал участие.