Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Талиска расцвёл без Криштиану Роналду: дубль бразильца гарантировал победу «Аль-Насру»

31 Мая 2023 • 22:56 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Фатех
окончен

«Аль-Наср» и «Аль-Фатех» схлестнулись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 30-го тура состоялся 31 мая в городе Эр-Рияд.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд3:0Аль-Фатех
(1:0) Талиска Андерсон4'  
(2:0) Талиска Андерсон67'  
(3:0) Маран Мохаммад72'  
Росси Агустин ДаниэльАль-Ганам СултанМаду АбдуллаКонан ГисленАльваро Гонсалес СоберонАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хайбари АбдуллаГуставо ДиасГариб АбдуррахманАль-Алива АбдулазизТалиска Андерсон
Запасные: Аль-Бушайль НавафМаран МохаммадВалид АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIМохаммед МаджидАль-Наджи СамиЯхья АйманАлавжами Али
Ринне ЯкобАль-Дахим АммарАль-Зубайди АлиАль-Авджами КасимАлфехайд МохаммедАль-Саид МохаммедАль-Ганнам ХалидАлотма ОтманАль-Бураикан ФирасБендебка СофианТельо Кристиан
Запасные: Аль-Шурафа СаадАль-Джулайдан АхмедMasheal Al HamdanАль-Абдулвахед ФейсалАль-Анази АбдуллаAli Al MasoudАль-Муса НоухАль-Субайи Саттам
31 мая.

 

«Аль-Наср» Криштиану Роналду потерял все шансы стать чемпионом в прошлом туре, поэтому на последнюю игру клуб «потерял» самого Криштиану Роналду. Португалец и прошлый-то матч не доиграл, заменившись с микротравмой, а на 30-й тур он не появился даже в заявке. Объясняется это просто: «Аль-Наср» в игре с «Аль-Фатехом» был напрочь лишён мотивации. Любой результат оставлял команду Криштиану Роналду на втором месте.

Однако и без КриРо было кому играть. Главным действующим лицом стал Талиска, помогали которому по флангам бравые Гариб и Конан. Такая схема сработала очень быстро: уже на четвёртой минуте Аль-Алива с правого фланга вырезал передачу на Талиску, бразилец же опередил голкипера и пробил уже по пустым воротам – 1:0. Очень резвое начало матча.

Затем для пущей уверенности разрядил свою пушку Луис Густаво, пальнувший метров с 18. Чуть выше створа пролетел мяч, но зрители вздрогнули. «Аль-Наср» знатно осадил соперника и успокоился. Игра шла под контролем хозяев, однако те вперёд не рвались особо. Берегли силы для резвой атаки на 45-й минуте, решили добить соперника в «раздевалку».

Теперь Конан загрузил мяч на Талиску с левого края, бразилец принял мяч на грудь, а вторым касанием пробил мимо голкипера. И уже успели футболисты «Аль-Насра» гол отпраздновать, когда рефери углядел малюсенький офсайд у Талиски. Гол в итоге не засчитали. Активнейший Андерсон не отогнал от себя мысли о дубле. Уже после перерыва приложился он со штрафного, назначенного в 30 метрах от ворот. Очень сильно был пущен мяч, пролетевший чуть выше «девятки».

В середине второго тайма активный бразилец был вознаграждён. Конан покатил на Гариба, а тот разрезающей передачей ускорил Талиску, который вышел на голкипера и точно пробил в дальний угол – 2:0. Отличный матч без Криштиану Роналду проводил Андерсон, получивший роль первой скрипки, аккумулировал всю опасность своей команды. Через пять минут бразилец помог и Марану. Луис Густаво отобрал мяч на фланге и прострелил, Талиска пробил в голкипера, а на добивании сработал Мохаммад – 3:0.

Крупной победой закрыл сезон «Аль-Наср», показав, что хорошо себя чувствует и без Криштиану Роналду. Разгромных побед ведь не было больше месяца, а КриРо во всех этих матчах принимал участие.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Аль-Таи Аль-Таи
2
0
Видео
Окончен
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Аль-Файха Аль-Файха
0
1
Видео
Окончен
Дамак Дамак
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
1
4
Видео
Окончен
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фатех Аль-Фатех
3
0
1.29 6.00 8.40
Видео
Окончен
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Аль-Батин Аль-Батин
3
1
Видео
Окончен
Аль-Халидж Аль-Халидж
Абха Абха
3
1
Видео
Окончен
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
3
2
Видео
Окончен
Аль-Адаль Аль-Адаль
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
0
2
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Мая
22:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» всё ещё надеется удержать Бензема – шансы невелики
21:11 · Испания. Ла Лига
Бензема советовался с Роналду о переходе в саудовскую лигу слухи
20:48 · Саудовская Аравия
Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на последний матч сезона
20:37 · Испания. Ла Лига
Бензема близок к переходу в «Аль-Иттихад» слухи
18:40 · Франция. Лига 1
Глава федерации футбола Саудовской Аравии высказался о возможном трансфере Месси
17:08 · Саудовская Аравия
Бербатов: «Если Роналду сможет вернуться в Европу, он обязательно это сделает»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Сербский агент: Йоканович может возглавить английский клуб 1
30 Мая
16:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» или деньги: Бензема колеблется
01:34 · Испания. Ла Лига
Будущее Бензема прояснится на следующей неделе
00:29 · Испания. Ла Лига
Отец Месси ответил согласием на невероятное предложение из Саудовской Аравии слухи
29 Мая
19:19 · Франция. Лига 1
Месси может перейти в «Аль-Хиляль» слухи
28 Мая
18:11 · Саудовская Аравия
«Надеюсь, Роналду уйдёт»: «Аль-Наср» смущён комментарием в соцсети 2
27 Мая
23:00 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» потерял Роналду из-за травмы 2
08:43 · Саудовская Аравия
Тите может возглавить клуб, который хочет подписать Месси
25 Мая
22:21 · Саудовская Аравия
Зидан отклонил щедрое предложение – он мог заработать 150 млн евро за два сезона слухи
Все новости