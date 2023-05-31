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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на последний матч сезона

31 Мая 2023 • 20:48 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Аль-Фатех
1 1.30 X 5.70 2 7.60
1-й тайм

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не поможет своей команде в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Напомним, ранее «Аль-Наср» потерял шансы на золотые медали.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду принял участие в 19 матчах за «Аль-Наср», в которых забил 14 мячей и записал в свой актив две голевые передачи.

Сегодня, 31 мая, «Аль-Наср» сыграет против клуба «Аль-Фатех» в рамках 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Стартовый свисток арбитра запланирован на 21:00 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср аль-фатех
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ФАТЕХ
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