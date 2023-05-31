Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на последний матч сезона

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не поможет своей команде в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Напомним, ранее «Аль-Наср» потерял шансы на золотые медали.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду принял участие в 19 матчах за «Аль-Наср», в которых забил 14 мячей и записал в свой актив две голевые передачи.

Сегодня, 31 мая, «Аль-Наср» сыграет против клуба «Аль-Фатех» в рамках 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Стартовый свисток арбитра запланирован на 21:00 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.