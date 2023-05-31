Бербатов: «Если Роналду сможет вернуться в Европу, он обязательно это сделает»

Бывший болгарский нападающий Димитар Бербатов, поигравший в свое время в компании Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», уверен в том, что если у Роналду появится шанс вернуться в европейский футбол, то он обязательно сделает это.

- У него есть амбиции, высокие амбиции, он остается игроком высочайшего уровня, который любит игру и любит голы. Он по-прежнему способен. Я хотел бы увидеть его снова на высоком уровне, и он сам, наверное, еще хочет, - цитирует слова Бербатова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас Криштиану Роналду, напомним, выступает в Саудовской Аравии.