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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бербатов: «Если Роналду сможет вернуться в Европу, он обязательно это сделает»

31 Мая 2023 • 17:08 Комментировать

Бывший болгарский  нападающий Димитар Бербатов, поигравший в свое время в компании Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», уверен в том, что если у Роналду появится шанс вернуться в европейский футбол, то он обязательно сделает это.

- У него есть амбиции, высокие амбиции, он остается игроком высочайшего уровня, который любит игру и любит голы. Он по-прежнему способен. Я хотел бы увидеть его снова на высоком уровне, и он сам, наверное, еще хочет, - цитирует слова Бербатова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас Криштиану Роналду, напомним, выступает в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Димитар Бербатов
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