Агент Мендеш нарушил молчание о Роналду – звезда футбола ранее отказалась от его услуг

На протяжении долгих лет Криштиану Роналду работал со звёздным агентом Жорже Мендешем. В конце прошлого года португальцы прекратили сотрудничество. Сообщалось, что Роналду отказался от услуг Мендеша по той причине, что агент не смог устроить его переход в европейский клуб, где он бы играл в Лиге чемпионов.

Спустя полгода Мендеш нарушил молчание и высказался о Роналду.

«У нас с Роналду остаются прекрасные личные отношения. Роналду всегда будет в моём сердце. Для меня он особенный человек и особенный футболист. Все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас есть такой игрок», - сказал Мендеш журналистам.

Напомним, что с начала года Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

Раскрыт ультиматум, который Роналду ставил агенту