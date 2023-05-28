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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду установил личный антирекорд

28 Мая 2023 • 08:08 Комментировать (1)

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд.

В нынешнем сезоне Криштиану выступает за саудовский «Аль-Наср». Команда Роналду лишилась шансов на чемпионство из-за осечки в поединке с «Аль-Иттифаком».

В минувшем сезоне 38-летний португальский бомбардир защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и также остался без трофеев.

Нападающий присоединился к нынешнему клубу в январе 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Роналду провел 35 поединков во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Андрей Трунов
28 Мая 2023 в 08:29
Ну как же так, Рон! Очень жалко, верим, что в новом сезоне вместе с "Ньюкаслом" ты забустишь свои трофеи.
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