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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду намекнул, где проведёт следующий сезон

24 Мая 2023 • 09:59 Комментировать (1)

Нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос о своем будущем в саудовском «Аль-Насре». В последнее время ходят слухи об уходе 38-летнего португальца из клуба.

«Я счастлив в «Аль-Насре». Следующий сезон будет еще лучше», - передает слова звездного форварда TCR.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе нынешнего года. С ним был подписан контракт до 2025 года. Заработная плата португальца составляет 200 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 15 поединков, в которых записал на свой счет 14 голов (пять – с пенальти) и две результативные передачи.

Роналду хочет вернуться в Европу

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Мая 2023 в 10:05
ай ма-ла-дэц кришти.. адним махом усех злапыхацелей пабивахом.. А-ха-ха-ха! )))
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