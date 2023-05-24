Роналду намекнул, где проведёт следующий сезон

Нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос о своем будущем в саудовском «Аль-Насре». В последнее время ходят слухи об уходе 38-летнего португальца из клуба.

«Я счастлив в «Аль-Насре». Следующий сезон будет еще лучше», - передает слова звездного форварда TCR.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе нынешнего года. С ним был подписан контракт до 2025 года. Заработная плата португальца составляет 200 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 15 поединков, в которых записал на свой счет 14 голов (пять – с пенальти) и две результативные передачи.

Роналду хочет вернуться в Европу