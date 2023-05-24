Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии войдёт в топ-5 лучших в мире»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о прогрессе чемпионата Саудовской Аравии.

«Этот чемпионат прогрессирует и становится сильнее. В следующем сезоне будет сделан еще один шаг вперед. Думаю, постепенно лига войдет в топ-5 лучших чемпионатов мира. Но для этого нужны хорошие футболисты и инфраструктура. У этой страны огромный потенциал. Думаю, у них все получится», - рассказал 38-летний нападающий в интервью местным журналистам.

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию в начале 2023 года, подписав контракт с «Аль-Насром». Заработная плата португальца составляет 200 миллионов евро за сезон.