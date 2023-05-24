Роналду высказался о камбэке «Аль-Насра»

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Шабабом» в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Я доволен. Мы провели хороший матч. Отыграться со счета 0:2 очень непросто, но мы верили в себя и забили три гола. Мои поздравления команде и нашим болельщикам. Фанаты были великолепны», - рассказал Криштиану в послематчевом интервью.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Аль-Насра». Криштиану забил решающий гол своей команды.

После 28 туров команда Роналду набрала 63 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.