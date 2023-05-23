Гол Криштиану Роналду принёс «Аль-Насру» суперволевую победу, но золотые медали всё равно отдалились

«Аль-Наср» и «Аль-Шабаб» сошлись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 28-го тура состоялся 23 мая в городе Эр-Рияд.

Определяющий матч для возможного (и очень маловероятного) чемпионства проводили Криштиану Роналду и его «Аль-Наср». Пока «Аль-Иттихад», лидирующий в чемпионате Саудовской Аравии, дома принимал скромный «Аль-Батин», «Аль-Наср» играл против «Аль-Шабаба» Крыховяка и Банеги, занимающего третье место. То есть, преследующего команду Криштиану Роналду.

И сила соперника стала понятна с первых минут. «Аль-Шабаб» совсем не испугался фамилий, которые вышли против них (Роналду, Талиска, Луис Густаво), а стал играть от себя. Довольно равный матч наблюдали зрители, атаки накатывались по очереди. Правда, толково обострить никто не мог, раскрываться никто не собирался. Так что гол «Аль-Шабаба» стал скорее случайностью.

После кросса Банеги от угла поля и корявенького удара возникла суматоха, потушил которую вынос Талиски. Однако голкипера подозвали к монитору и углядел он игру рукой Луиса Густаво, напожарившего в своей штрафной площади. Кристиан Гуанка с «точки» пробил без вопросов, направив мяч точно в нижний угол. Росси прыгал по удару, но не выручил – 0:1. Не прошло и десяти минут, как попробовал сравнять счёт Роналду. Криштиану вынырнул на фланговый кросс, пробил головой и попал в перекладину.

КриРо свой момент не реализовал, а вот Гуанка был безжалостен. Аргентинец разыграл две «стеночки» на пути к чужой штрафной площади. Сначала его продвинул Банега, затем голевой пас сделал Санти Мина. А Кристиан с линии штрафной площади вколотил мяч в сетку – 0:2. Правда, Талиска быстро вернул «Аль-Наср» к жизни. Аль-Хассан накрыл оппонента на фланге и отдал на бразильца, который ударом с 13 метров чётко пробил в ближний угол – 1:2.

«Аль-Иттихад» в это время побеждал и уже праздновал чемпионство, но Криштиану Роналду сумел возродить интригу. Правда, для начала сказал своё слов Гариб. Абдуррахман выскочил на прострел Али Аль-Хассана, оформившего уже второй ассист, ловко мяч подработал и эффектно расстрелял голкипера – 2:2. А затем слово сказал и Криштиану. Аль-Хайбарди передачей по центру нашёл Роналду, тот чуть сместился и неберущимся обводящим ударом поразил цель – 3:2. Хозяева отыгрались с 0:2 и победили.

Больше «Аль-Шабаб» не доставил проблем «Аль-Насру», на концовку у гостей сил не осталось. Победила команда Криштиану Роналду и продолжила «золотую» гонку. Но ситуация сложная: за два тура до финиша отставание в три очка и поражение по личным встречам. Лидеру нужна всего одна победа.