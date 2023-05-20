Звёздный футболист Криштиану Роналду опубликовал фотографию в социальных сетях. Португальский нападающий решил позагорать и сфотографировался на лежаке.

С начала текущего календарного года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В 14 матчах саудовской лиги 38-летний португальский бомбардир записал на свой счёт 13 голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Аль-Насром» до средины 2025 года. Сообщалось, что в Саудовской Аравии годовой заработок португальца составит 200 миллионов евро.

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