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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» зовёт экс-тренера сборной Бразилии

18 Мая 2023 • 16:37 Комментировать

На днях «Аль-Хиляль» остался без главного тренера после ухода с должности Рамона Диаса. Как сообщает Globo Esporte, саудовский клуб хочет пригласить на тренерский мостик Тите. По данным источника, «Аль-Хиляль» уже ведёт переговоры с 61-летним специалистом.

Тите находится без работы уже почти полгода. После чемпионата мира он покинул должность главного тренера сборной Бразилии, которую занимал с середины июня 2016 года. Под руководством Тите на мундиале в Катаре «селесао» дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии по пенальти.

«Аль-Хиляль» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице саудовской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тите аль-хиляль
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