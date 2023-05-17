Слова Роналду после гола с пенальти и победы «Аль-Насра»

В поединке 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, отпраздновал победу над клубом «Аль-Таи» со счетом 2:0. В этой встрече 38-летний португалец забил гол с пенальти.

После матча КриРо опубликовал следующее сообщение в своих социальных сетях: «Важная победа, впереди еще три матча. Верим до конца».

За три тура до завершения сезона «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда Роналду отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.

В этом сезоне Криштиану забил 13 голов за «Аль-Наср».