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Саудовская Аравия. Премьер-лига

ВАР-пенальти Роналду и долгожданный гол Талиски принесли «Аль-Насру» комфортную победу над «Аль-Таи»

16 Мая 2023 • 23:27 Комментировать
Аль-Таи
0:2
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Криштиану Роналду со своим «Аль-Насром» в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии играл в гостях против «Аль-Таи».

Протокол игры  
Аль-Таи0:2Аль-Наср Эр-Рияд
  52'Роналду Криштиану (0:1)
  81'Талиска Андерсон (0:2)
Виктор БрагаМаджраши АбдулазизКассем ХусейнФай КоллинсМухтар АлиДенер КлементеСауд АмирМусона НоуледжСемеду АлфаХарзан МохаммедМбенза Гай
Запасные: Вахаб Джафар АбдулАль-Тойави СалемАль Багави МуатазАль-Камири НавафМохаммед Аль-КунаянАль-Джубаири ХасанБаджандух ДжамалАль-Джохани Фахад
Росси Агустин ДаниэльАль-Ганам СултанКонан ГисленАльваро Гонсалес СоберонАлавжами АлиАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хайбари АбдуллаГуставо ДиасГариб АбдуррахманТалиска АндерсонРоналду Криштиану
Запасные: Маран МохаммадВалид АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Амри АбдулелаАль-Наджи СамиБушаль НавафКашиш МаджедЯхья Айман
16 мая.

Не всё у Роналду складывается хорошо на Ближнем Востоке. Его команда недотягивает до чемпионского хода и располагается на втором месте. Проблемы с результатами стали причиной отставки с поста главного тренера команды Руди Гарсии, чьё место занял Динко Еличич.

Ну и сам Роналду делает разницу не в каждом матче, хотя иной раз оформляет покер. Например, в предыдущем туре Криштиану не отметился результативными действиями, а его команда сыграла вничью 1:1 дома против «Аль-Халиджа». Кроме того, нередки случаи, когда Роналду психует из-за неудачной игры своей и команды в целом.

Плюс ещё подключаются любители околофутбольных новостей и начинают раскручивать какие-то слухи относительно предыдущих похождений Криштиану и его нынешних отношений с Джорджиной Родригес. В общем, нескучно Роналду живётся и играется на закате своей карьеры футболиста. Или всё-таки ещё не на закате?

Первый опасный момент в отчётном матче возник, когда ещё не прошли полторы минуты игры. Аль-Ганам прострелил с правой стороны примерно к одиннадцатиметровой отметке, откуда Талиска направил мяч низом чуть мимо левого угла. Следующее обострение произошло на тринадцатой минуте, когда аль-Хайбари не хватило точности из зоны левого полусреднего.

Талиска вскоре вошёл в пул игроков, наносивших удары в этом матче. Бразилец откликнулся на подачу с левого фланга и вторым этажом с линии вратарской подкинул мяч над створом. Через несколько минут эту когорту наконец пополнил Роналду, которому Талиска навесил справа. Португалец головой переправил мяч в центр створа в руки Браги. Чуть позже Гариб слева, казалось, делал передачу в штрафную, но пробил в дальний угол, куда Брага не пустил мяч.

К рубежу получаса матча хозяева смогли ненадолго отодвинуть игру от своей половины поля и заработали впереди угловой, но напоролись на опасный удар Роналду с подступов к штрафной в левый угол, который в прыжке потащил Брага. Немного времени спустя Криштиану недостаточно выпрыгнул в атаке на линии вратарской, чтоб достать до скидки аль-Ганама.

Потом Роналду ещё раз не дотянулся до передачи справа, а последовавший удар Талиски оказался неопасным. «Аль-Таи» между двумя этими ситуациями провёл перспективную контратаку, однако многочисленные рикошеты помешали хозяевам добить мяч до Агустина Росси. Позже не использовал полумомент Мбенза, пробивший с левого полуфланга низом в сетку с внешней стороны. Получается, 0:0 к перерыву.

КриРо вышел заряженным на второй тайм и сразу же метров с семнадцати пробивал в правый угол, но немного не попал в створ. Вскоре Харзан в своей штрафной ударил аль-Сулейхима по ахиллу. Роналду возмутился отсутствием пенальти и заработал жёлтую карточку неспортивным поведением, однако арбитр посмотрел ВАР и всё же указал на точку. Криштиану с одиннадцати метров вонзил мяч в левый угол – Брага не достал (0:1).

Талиска дважды опасно пробивал головой, пробуя удвоить преимущество гостей в счёте. Впрочем, он не попадал в створ, и также во втором случае был зафиксирован сомнительный офсайд у подававшего Луиса Густаво. А на 81-й минуте Талиска прервал-таки своё почти полуторамесячное голевое молчание. Воспользовавшись подарком мяча от Кассема, он вышел один на один и разобрался с Брагой (0:2). Итог – дежурная победа «Аль-Насра» над середняком Саудовской Премьер-лиги.

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср чемпионат Саудовской Аравии аль-таи
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