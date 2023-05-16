​Мама Роналду отреагировала на слухи о расставании Криштиану с Джорджиной

Недавно в прессе ходили слухи о том, что Криштиану Роналду недоволен Джорджиной Родригес, и что на этом фоне звёздная пара может расстаться. Комментарий по поводу информации из прессы дала Долореш Авейру – мама Криштиану.

«Это всё ложь. Каждая пара ругается, но то, что написано, - ложь», - слова Долореш приводит на своих страницах портал Goal.

Отметим, что после слухов о возможном расставании Криштиану и Джорджина уже не раз делали публикации в социальных сетях, по которым видно, что они проводят время вместе.

Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср». Контракт португальца рассчитан до средины 2025 года.