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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Журналист рассказал, как переход Роналду повлиял на игроков «Аль-Насра»

16 Мая 2023 • 08:21 Комментировать

Журналист из Саудовской Аравии Халед Аль Арафах поделился мнением о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда игроки «Аль-Насра» видят работу Криштиану на тренировках, то пытаются соответствовать его уровню. После перехода Роналду они стали намного больше работать и прогрессировать. Благодаря этому футбол в стране становится лучше», - передает слова журналиста FourFourTwo.

Криштиану пополнил ряды «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно, подписав контракт на два с половиной года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро.

В текущем сезоне 38-летний португалец провел 32 поединка, отметившись 15 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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