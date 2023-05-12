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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мама Роналду высказалась о возможном расставании нападающего с Джорджиной

12 Мая 2023 • 07:49 Комментировать

Слухи о разрыве отношений между нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес являются неправдивыми. Об этом заявила мама звездного футболиста Мария Долорес Авейру.

«Это все ложь. Все пары ссорятся, но слухи о расставании неправдивы», - цитирует слова женщины Diario de Noticias.

Напомним, что Криштиану и Джорджина не состоят в официальном браке. При этом у пары ест общие дети.

С января 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его заработная плата составляет 200 миллионов евро в год. Контракт между сторонами рассчитан на 2,5 года.

Роналду недоволен Джорджиной - пара может расстаться

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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