Мама Роналду высказалась о возможном расставании нападающего с Джорджиной

Слухи о разрыве отношений между нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес являются неправдивыми. Об этом заявила мама звездного футболиста Мария Долорес Авейру.

«Это все ложь. Все пары ссорятся, но слухи о расставании неправдивы», - цитирует слова женщины Diario de Noticias.

Напомним, что Криштиану и Джорджина не состоят в официальном браке. При этом у пары ест общие дети.

С января 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его заработная плата составляет 200 миллионов евро в год. Контракт между сторонами рассчитан на 2,5 года.

Роналду недоволен Джорджиной - пара может расстаться