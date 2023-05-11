Криштиану Роналду получил в подарок шикарные часы с 26 белыми бриллиантами. Часы сделаны в честь звёздного португальского футболиста – на них можно увидеть изображение Роналду, празднующего гол, и инициалы – CR7.

Фото Роналду опубликовал в социальных сетях. Как сообщает Daily Mail, эти часы стоят 92 тысячи фунтов стерлингов (примерно 105 тысяч евро). Это одни из четырёх часов из коллекции. Самые дорогие можно купить за 119 тысяч фунтов (около 136 тысяч евро).

«Рад посетить новый бутик в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Спасибо за тёплый приём!» - написал Роналду.

Напомним, что с 2023 года Роналду играет за «Аль-Наср».