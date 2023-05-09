Девушку Роналду могут наказать за нарушение закона в Саудовской Аравии

Джорджина Родригес, вторая половинка Криштиану Роналду, рискует столкнуться с наказанием. Супермодель опубликовала в социальных сетях фотографии в бикини у бассейна. Законодательство Саудовской Аравии запрещает публикацию в соцсетях полуобнажённых фото, на что обращает внимание портал Goal.

Отметим, что в Саудовской Аравии также запрещено совместное проживание пар, не состоящих в браке. Местные власти закрыли глаза на Джорджину и Криштиану, учитывая их особый статус. Но станут ли компетентные органы игнорировать нарушение закона об откровенных фотографиях, пока непонятно.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала года.

Джорджина назвала необычное место, где она занималась любовью с Роналду