Экс-тренер Головина может возглавить команду Роналду

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, ныне занимающий пост наставника арабского «Шабаб Аль-Ахли», может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Заинтересованность в услугах португальского специалиста проявляет «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду. У Жардима хорошие отношения с 38-летней звездой, а потому его назначение в клуб выглядит вполне вероятным.

Напомним, что недавно с поста главного тренера «Аль-Насра» был уволен француз Руди Гарсия. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Динко Елизич.

После 26 туров «Аль-Наср» набрал 57 баллов и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на пять очков.