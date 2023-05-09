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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-тренер Головина может возглавить команду Роналду

09 Мая 2023 • 13:05 Комментировать

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, ныне занимающий пост наставника арабского «Шабаб Аль-Ахли», может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Заинтересованность в услугах португальского специалиста проявляет «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду. У Жардима хорошие отношения с 38-летней звездой, а потому его назначение в клуб выглядит вполне вероятным.

Напомним, что недавно с поста главного тренера «Аль-Насра» был уволен француз Руди Гарсия. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Динко Елизич.

После 26 туров «Аль-Наср» набрал 57 баллов и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Леонарду Жардим
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