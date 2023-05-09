Платини рассказал, как относится к трансферу Роналду в «Аль-Наср»

Экс-глава УЕФА Мишель Платини рассказал о своем отношении к переезду португальца Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии. 38-летний нападающий в январе заключил контракт с «Аль-Насром».

«Я не осуждаю Криштиану. Если предлагают 200 миллионов в год, то невозможно отказаться. Даже если ты уже очень богат», - передает слова легендарного француза Calcio e Finanza.

Напомним, что Криштиану подписал с «Аль-Насром» трудовое соглашение на два с половиной года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 13 поединках, в которых записал на свой счет 12 голов (четыре - с пенальти) и две результативные передачи.