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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду забил победный гол, но его отменили: «Аль-Наср» неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером

08 Мая 2023 • 21:00 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
1:1
Аль-Халидж
окончен

«Аль-Наср» и «Аль-Халидж» сошлись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 26-го тура прошёл 8 мая в городе Эр-Рияд.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд1:1Аль-Халидж
  4'Мартинш Фабиу (0:1)
(1:1) Альваро Гонсалес Соберон17'  
Росси Агустин ДаниэльАль-Ганам СултанКонан ГисленАльваро Гонсалес СоберонЛаджами АлиАль-Сулейхим АбдулмаджидГуставо ДиасАль-Хассан АлиГариб АбдуррахманТалиска АндерсонРоналду Криштиану
Запасные: Маран МохаммадМаду АбдуллаВалид АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Амри АбдулелаБушаль НавафКашиш МаджедЯхья АйманМашарипов Джалолиддин
Аль-Хайдари МарванАль-Ауда ОмарАль-Хабрани МохаммедАмарал ПедруЭнтони ИзучуквуАль-Самири ХаледСоуза ЛукасПоко АндреЧикалеши СоколМоратоМартинш Фабиу
Запасные: Аль-Аббас СалехАль-Доссари РайанАль-Маджхад ХасанАль-Сахли МохаммедАль-Харби АбдуллаАль-Абдан ХамадЗаин АхмедАль-Себьяни ХаниАль-Шанкити Абдулла
08 мая.

 

В матче 26-го тура команде Криштиану Роналду противостоял один из аутсайдеров сезона. «Аль-Халидж» занимает третье место с конца, всего на два очка возвышаясь над зоной вылета. А у «Аль-Наср» мотивация мощнейшая: в последнем туре проиграл «Аль-Хиляль» и теперь отрыв не так суров. Всего на три очка отстаёт команда Криштиану Роналду, за оставшиеся пять туров, естественно, можно отыграть такой гандикап.

В старте у «Аль-Насра» вышли все сильнейшие: Роналду, Талиска, Конан, Луис Густаво, Гонсалес, Гариб. Только Яхья, которого нельзя назвать потерей, получил небольшой отдых. Все лучшие силы бросил «Аль-Наср», но начал матч удручающе. В первой же толковой атаке «Аль-Халидж» разыграл мяч через центр, Морато стянул на себя защитников и покатил на левый край вратарской, а Фабиу Мартинш чётко уложил мяч в дальний угол – 0:1.

Правда, «Аль-Наср» довольно быстро счёт сравнял. Гариб со стандарта вырезал отличный кросс, Альваро Гонсалес головой переправил мяч в дальний угол – 1:1. Но гол не оказал решающего ускорения. Далее хозяева перешли на бомбардировку с дальней дистанции. Аль-Хайдари в броске отвёл мяч в штангу после выстрела Луиса Густаво, ещё голкипер «Аль-Халиджа» парировал плотный удар Криштиану Роналду.

Абдуррахман Гариб обязан был забивать, вывалившись на рандеву с голкипером по месту левого инсайда, но не смог прошить аль-Хайдари. На исходе часа игры «Аль-Наср» наконец перерастил давление в забитый мяч, но и тут порадоваться не удалось. После прострела слева вспыхнула знатная суматоха во вратарской «Аль-Халиджа», Криштиану Роналду дослал-таки мяч в ворота, но сделал это из офсайда. Рефери в итоге гол отменил.

Неплохо давил «Аль-Наср», однако на концовку сил не хватило. Под занавес ещё Криштиану Роналду влетел в штрафную площадь, сместился левее и пальнул в дальний угол, но немного не попал. И всё, больше хозяева ничего не придумали. 1:1 – очень неожиданная осечка «Аль-Насра» и очень ненужная сейчас ничья. Не смогла команда Роналду победить, не смогла догнать «Аль-Хиляль». Теперь лидер может оторваться на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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InterSan
08 Мая 2023 в 21:06
Ну вот что бывает, когда группа ребят превращается из Команды в хаос и одного Игрока.
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