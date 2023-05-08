Роналду забил победный гол, но его отменили: «Аль-Наср» неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером

«Аль-Наср» и «Аль-Халидж» сошлись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 26-го тура прошёл 8 мая в городе Эр-Рияд.

В матче 26-го тура команде Криштиану Роналду противостоял один из аутсайдеров сезона. «Аль-Халидж» занимает третье место с конца, всего на два очка возвышаясь над зоной вылета. А у «Аль-Наср» мотивация мощнейшая: в последнем туре проиграл «Аль-Хиляль» и теперь отрыв не так суров. Всего на три очка отстаёт команда Криштиану Роналду, за оставшиеся пять туров, естественно, можно отыграть такой гандикап.

В старте у «Аль-Насра» вышли все сильнейшие: Роналду, Талиска, Конан, Луис Густаво, Гонсалес, Гариб. Только Яхья, которого нельзя назвать потерей, получил небольшой отдых. Все лучшие силы бросил «Аль-Наср», но начал матч удручающе. В первой же толковой атаке «Аль-Халидж» разыграл мяч через центр, Морато стянул на себя защитников и покатил на левый край вратарской, а Фабиу Мартинш чётко уложил мяч в дальний угол – 0:1.

Правда, «Аль-Наср» довольно быстро счёт сравнял. Гариб со стандарта вырезал отличный кросс, Альваро Гонсалес головой переправил мяч в дальний угол – 1:1. Но гол не оказал решающего ускорения. Далее хозяева перешли на бомбардировку с дальней дистанции. Аль-Хайдари в броске отвёл мяч в штангу после выстрела Луиса Густаво, ещё голкипер «Аль-Халиджа» парировал плотный удар Криштиану Роналду.

Абдуррахман Гариб обязан был забивать, вывалившись на рандеву с голкипером по месту левого инсайда, но не смог прошить аль-Хайдари. На исходе часа игры «Аль-Наср» наконец перерастил давление в забитый мяч, но и тут порадоваться не удалось. После прострела слева вспыхнула знатная суматоха во вратарской «Аль-Халиджа», Криштиану Роналду дослал-таки мяч в ворота, но сделал это из офсайда. Рефери в итоге гол отменил.

Неплохо давил «Аль-Наср», однако на концовку сил не хватило. Под занавес ещё Криштиану Роналду влетел в штрафную площадь, сместился левее и пальнул в дальний угол, но немного не попал. И всё, больше хозяева ничего не придумали. 1:1 – очень неожиданная осечка «Аль-Насра» и очень ненужная сейчас ничья. Не смогла команда Роналду победить, не смогла догнать «Аль-Хиляль». Теперь лидер может оторваться на пять баллов.