Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал ряд фотографий и видео в социальных сетях. Португалец показал, как он провёл свободное от тренировок время. Роналду вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми отдохнул в бассейне.

«Счастливые семейные моменты», - написал Роналду.

На одном из видео Роналду бросил своего сына в воду и крикнул: «Браво, Матео».

Недавно в прессе ходили слухи о возможном расставании Роналду и Джорджины Родригес. Звёздная пара быстро развеяла слухи.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала текущего календарного года. Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до средины 2025 года.