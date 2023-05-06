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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду показал, как провёл свободное время фото

06 Мая 2023 • 14:32 Комментировать

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал ряд фотографий и видео в социальных сетях. Португалец показал, как он провёл свободное от тренировок время. Роналду вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми отдохнул в бассейне.

«Счастливые семейные моменты», - написал Роналду.

На одном из видео Роналду бросил своего сына в воду и крикнул: «Браво, Матео».

Недавно в прессе ходили слухи о возможном расставании Роналду и Джорджины Родригес. Звёздная пара быстро развеяла слухи.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала текущего календарного года. Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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