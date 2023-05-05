Зачем Месси хочет играть с Роналду в Саудовской Аравии

Не успели мировые СМИ обсудить возможное возвращение Криштиану Роналду из Саудовской Аравии, как в аравийское государство собрался новоиспечённый чемпион мира Лионель Месси. Аргентинец не предупредил главного тренера Кристофа Галтье о своей поездке, отправившись в Саудовскую Аравию практически сразу после матча последнего тура. Возможно, руководство парижан и один из лидеров клуба недопоняли друг друга, но поражение от «Лорьяна» накладывало некий бан на поездку аргентинца. Станет ли эта поездка шагом к очередной серии противостояния между Месси иРоналду?

На Восток!

Поездка Лионеля не была связана с клубной деятельностью. По крайней мере так утверждают источники, знакомые с ситуацией. Потраченное в Саудовской Аравии время должно пойти на пользу стране и всему Ближнему Востоку, учитывая, что игрок «ПСЖ» является представителем этой страны в области туризма. На чём только не приходится зарабатывать, когда твои боссы шейхи! Любопытно, что у шейхов как раз и «отпросился» Месси для поездки в аравийское государство. Подобное поведение вызвало бурю эмоций у игроков парижан, которые остались недовольны действиями Лионеля. Отстранение с удержанием заработной платы на две недели выглядит вполне логичным наказанием.

Шаг к разрыву контракта

Есть мнение, что Месси поехал в Саудовскую Аравию с иными целями. Активно муссируются слухи о его возможном переходе в «Аль-Хиляль», который после 25 туров занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. Слухи о переезде аргентинца на Восток ходили даже во время мундиаля в Катаре, а весной стали подтверждаться делом. Руководство «Аль-Хиляля» уже даже огласило заработную плату по контракту – 400 млн евро в год. Эта сумма сделает Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Поэтому неудивительно, что Лионель в своих социальных сетях восхищается зеленью Саудовской Аравии. Похоже, что поездка в аравийское государство сразу после поражения от «Лорьяна» – всего лишь повод не продлевать контракт с «ПСЖ». Ждём Месси противРоналду в Саудовской Аравии?

Где Месси сыграет против Роналду

И если желание аргентинца сыграть в чемпионате, который получил популярность во всём мире после перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, можно понять как решающую возможность обеспечить своё третье поколение до конца жизни, то португалец, похоже, не собирается ждать Месси. И уж если аргентинец получит свои 400 млн евро за сезон, то португалец попросит не меньше. Его желание вполне может быть исполнено. Шейхи наверняка хотят увидеть противостояние лучших футболистов современности (а может, и всей истории футбола) на своей земле. Но, по всей видимости, Криштиану всерьёз настроен уходить. И при одном из раскладов они могут встретиться в… Ла Лиге! «Барселона» уже приготовила контракт для Месси, пусть на скромные 25 млн евро за сезон, а Роналду хочет вернуться в «Реал». Тряхнут стариной в «Эль-Класико» уже этой осенью?

За более чем 20-летнюю карьеру Месси иРоналду встречались 37 раз. 17 раз успех праздновал аргентинец, но при этом у футболистов равенство по голам в ворота команд друг друга в очных встречах – по 23. Оба уже находятся на закате своей карьеры, но недовольны текущим положением дел в клубах. Особенно Месси, вопрос со сменой прописки у которого открыт. Где же продолжится соперничество Месси иРоналду: в Испании, Саудовской Аравии или другой стране?

Константин Лицин