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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Анархия Криштиану Роналду закончена

03 Мая 2023 • 09:30 Комментировать (1)

Криштиану Роналду продолжает поднимать вокруг себя шумиху в мировых СМИ. Не успели арабские шейхи подстроиться под звёздного португальца, как он стал собираться домой. И партнёров ему подбирали, и тренеров увольняли, и законы под него подстраивали, но Криштиану всё равно собирается домой. Возможно, уже этим летом нас ждёт одна из самых эпохальных «рокировок» в футболе: Роналду вернётся в Европу, а Месси отправится на Восток , куда переберётся и целый клуб «Барселона».

Дела идут неплохо?

Переезд португальца в «Аль-Наср» наделал много шума. Невероятная заработная плата, возможность подбирать наставника и партнёров под себя (что уже было использовано Роналду) окупались столь же стремительной продажей футболок Криштиану и телеправ на ведущую лигу Саудовской Аравии. Португалец достаточно быстро освоился в лиге и стал заниматься излюбленным делом – штамповать голы. В проведённых 12 матчах лиги Роналду забил 12 мячей, ворвавшись в список лучших бомбардиров почти с вдвое меньше проведёнными минутами, нежели возглавляющий этот список Абдерразак Хамдалла с 18 мячами.

Или всё не так радужно?

Но на самом деле всё не так просто. Криштиану Роналду временами не мог сдержать свой характер, требуя от партнёров выкладываться по полной, а наставника Руди Гарсию желая сменить на более именитого специалиста. Особенно это проявлялось в минуты неудач клуба. Да ещё и регулярные выкрики «Месси, Месси, Месси» с трибуны, которые заставляли португальца или ехидно улыбаться или хвататься в ответ за причинное место. И снова выходка, которая по законам Саудовской Аравии карается арестом или депортацией, не получила дальнейшего хода.

Месси

Тема аргентинского чемпиона мира беспокоит Роналду. Выкрики с трибун в Саудовской Аравии со скандированием фамилии игрока «ПСЖ» регулярно встречают Криштиану. Можно ли к ним привыкнуть? Хотя Роналду невольно сам начал войну с Месси в «Аль-Насре». После прихода португальца клубу пришлось расстаться с другим легионером – форвардом Венсаном Абубакаром. Причём камерунец, уходя, неприкрыто намекнул, что «Месси лучше Роналду». Раздражение Криштиану всё возрастало и стало выливаться не только на соперников, но и на партнёров, на которых португалец кричит до игры, во время матча и после него.

Неприятности продолжаются

К португальцу приковано очень много внимания в Саудовской Аравии, и неудивительно, что при неудачах в матчах стали всплывать новости о возможном расставании Роналду и его девушки Джорджины, о чём португалец поспешил разуверить общественность в социальных сетях. Нетерпение Роналду всё возрастает, как и нежелание играть и жить в стране, языка которой он не знает, а законы неизвестны и не принимают одного из лучших игроков планеты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уже подобрало несколько возможных вариантов для продолжения карьеры Криштиану

Как бы ни сложилась дальнейшая карьера португальца, новости он нём не успевают сменяться в мировых СМИ. Похоже, этим летом нас ждёт новая сага о Криштиану Роналду и его потенциальных переходах в Европу.

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Константин Лицин


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Евро-Футбол.Ру,
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baio
03 Мая 2023 в 09:59
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