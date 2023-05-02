Роналду был жёстко высмеян экс-игроком «Аль-Насра»

В конце апреля «Аль-Наср» в саудовской лиге разгромил «Аль-Раед» со счётом 4:0. Автором первого гола в этом матче стал звёздный Криштиану Роналду. 38-летний португалец был невероятно рад забитому мячу. Комментарий на этот счёт дал Адриан Межеевски, который играл за «Аль-Наср» в 2014-2016 годах.

Межеевски опубликовал в социальных сетях видео, на котором Роналду празднует гол. В подписи поляк жёстко высмеял португальца.

«Тот момент, когда ты проиграл Суперкубок, вылетел в полуфинале из Кубка, проиграл дерби «Аль-Хилялу», и теперь на 99% остался без чемпионства, но забил «Аль-Раеду», и твоя команда победила 4:0», - написал Межеевски.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала года.

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