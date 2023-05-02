Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду был жёстко высмеян экс-игроком «Аль-Насра»

02 Мая 2023 • 14:34 Комментировать

В конце апреля «Аль-Наср» в саудовской лиге разгромил «Аль-Раед» со счётом 4:0. Автором первого гола в этом матче стал звёздный Криштиану Роналду. 38-летний португалец был невероятно рад забитому мячу. Комментарий на этот счёт дал Адриан Межеевски, который играл за «Аль-Наср» в 2014-2016 годах.

Межеевски опубликовал в социальных сетях видео, на котором Роналду празднует гол. В подписи поляк жёстко высмеял португальца.

«Тот момент, когда ты проиграл Суперкубок, вылетел в полуфинале из Кубка, проиграл дерби «Аль-Хилялу», и теперь на 99% остался без чемпионства, но забил «Аль-Раеду», и твоя команда победила 4:0», - написал Межеевски.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала года.

Футболист «Аль-Вахда» рассказал, как его разочаровал Роналду

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Адриан Межеевски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 19:00
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
Аль-Батин Аль-Батин
Видео
02.05.23 в 19:00
Абха Абха
Аль-Адаль Аль-Адаль
Видео
02.05.23 в 21:30
Аль-Таи Аль-Таи
Аль-Файха Аль-Файха
Видео
02.05.23 в 21:30
Аль-Халидж Аль-Халидж
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Видео
Все матчи
Новости
30 Апреля
14:19 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»
07:36 · Саудовская Аравия
Игрок «Аль-Таавуна»: «Роналду изменил всё» 2
29 Апреля
14:28 · Саудовская Аравия
В сети обсуждают эмоциональный взрыв Роналду 1
27 Апреля
20:37 · Саудовская Аравия
Президент «Аль-Насра» подал в отставку после вылета из Кубка
11:59 · Саудовская Аравия
Роналду опубликовал пост после провального матча «Аль-Насра» 1
26 Апреля
18:49 · Саудовская Аравия
Футболист «Аль-Вахда» рассказал, как его разочаровал Роналду 2
18:25 · Саудовская Аравия
Экс-игрок сборной Франции: «Роналду стал объектом ненависти»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Стракан сравнил Антони и Роналду 2
10:52 · Италия. Серия А
Дибала: «Сказал Роналду, что ненавидел его» 2
25 Апреля
07:35 · Франция. Лига 1
Тренер высказался о трансфере Месси в Саудовскую Аравию 1
24 Апреля
10:55 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» хочет возвращения Месси и Роналду в Ла Лигу 3
22 Апреля
14:53 · Испания. Ла Лига
Названа внушительная зарплата, которую Модричу предлагают в Саудовской Аравии 1
09:26 · Саудовская Аравия
Роналду опубликовал новый пост
08:30 · Англия. Премьер-лига
Известный испанский полузащитник может уехать в Саудовскую Аравию
21 Апреля
18:52 · Испания. Ла Лига
Месси отказался от нескольких вариантов продолжения карьеры
Все новости