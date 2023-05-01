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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду ответил на слухи о разрыве с Джорджиной

01 Мая 2023 • 07:13 Комментировать

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду развеял слухи о разрыве отношений со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. 38-летний нападающий опубликовал в социальных сетях совместное фото с девушкой.

«Приветствуем любовь», - говорится в публикации португальского футболиста.

Напомним, что Криштиану и Джорджина долгое время состоят в отношениях. При этом пара не расписывалась официально.

В текущем сезоне Роналду провел 12 поединков в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2025 года.

Роналду недоволен Джорджиной - пара может расстаться

Роналду опять недоволен в «Аль-Насре»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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