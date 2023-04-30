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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Игрок «Аль-Таавуна»: «Роналду изменил всё»

30 Апреля 2023 • 07:36 Комментировать (1)

Хавбек «Аль-Таавуна» Алехандро Гамарра поведал о том, как отразился на чемпионате Саудовской Аравии трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду изменил все - как на уровне фанатов, так и в соревновательной составляющей. Криштиану сделал лигу более известной. Это один из лучших игроков в истории, встреча с ним была невероятной.

Я пообщался с ним после матча, как мне показалось, ему все здесь нравится», - передает слова Гамарры FourFourTwo.

Криштиану стал игроком «Аль-Насра» в начале нынешнего года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Апреля 2023 в 08:25
ай кришти многим кажеца надменным, но ента не так.. он очень аткрыцый и общительный чувак.. просто в данной ипастаси ему нуна соблюдаць некатарые меры предостарожнасци от дураков.. а то падайдец кака-нить цвецная барада с плокатиком шмеци и громка ишпортиц воздух.. мелочь канеш, но малоприяцная.. А-ха-ха-ха! )))
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