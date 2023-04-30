Игрок «Аль-Таавуна»: «Роналду изменил всё»

Хавбек «Аль-Таавуна» Алехандро Гамарра поведал о том, как отразился на чемпионате Саудовской Аравии трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду изменил все - как на уровне фанатов, так и в соревновательной составляющей. Криштиану сделал лигу более известной. Это один из лучших игроков в истории, встреча с ним была невероятной.

Я пообщался с ним после матча, как мне показалось, ему все здесь нравится», - передает слова Гамарры FourFourTwo.

Криштиану стал игроком «Аль-Насра» в начале нынешнего года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.